Hassam y Tatiana Orozco se lanzan vainazos en redes sociales: "A veces quisiera morirme"

Las indirectas en Twitter entre Hassam y su exesposa, Tatiana Orozco, no pasaron desapercibidas. La empresaria le contó a sus seguidores cómo ha sido su experiencia después de que el humorista se quedara con la custodia de sus dos hijas.



La mujer escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del ‘famoso’, no les importo. Mis hijas están en comodidad, ‘Voldemort’ les ha hecho creer que no me necesitan. Pero una voz dentro me dice: a mi sí me importas. No es una voz que provenga de mi".

Más tarde, Hassam trinó lo siguiente: "Voy a encender una velita por tí, para que tu corazón suelte ese odio que solo te lastima más. 🕯️".



Horas después, la empresaria volvió a usar sus redes sociales y dijo: "bueno, por lo menos el tuit sirvió. De repente mis hijas me escriben cosas amorosas y mensajes. Cosa que nunca hacen, pues casi no contestan mis llamadas o mensaje".

