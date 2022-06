¿Hasta dónde llegará el amor de Dayana por Emmanuel en ‘El cartel de los sapos: el origen’?

La seman pasadaa se estrenó en el Canal Caracol ‘El cartel de los sapos: el origen’, la historia de ambición de los hermanos Leonardo y Emmanuel Villegas en la que participa la actriz Valeria Galviz, interpretando a ‘Dayana’, a quien el amor le podría pasar cuenta de cobro.

Dicen que el amor lo puede todo, pero a ella enamorarse de Emmanuel Villegas le puede salir caro. A toda costa su compañero de clase evita contarle la doble vida que lleva con su hermano.

“Es el primer niño que a ella le gusta, entonces ella no sabe qué hacer, si llevarlo a la casa o si no, pero ella dice: 'voy a ir con toda y, así sea mi papá un coronel, me voy a enfrentar a él, voy a luchar por él'”, cuenta la actriz sobre su personaje.

Por más de que su padre le advierta que hay algo sospechoso en Emmanuel, ella no presta atención.

“Cuando uno se enamora, uno a veces no ve las consecuencias de enamorarse de la persona equivocada, entonces ella va a sufrir ciertas consecuencias que vamos a ver más adelante”, avanza Valeria Galviz.

Aunque la actriz tuvo que alternar la grabación con el cuidado de su mamá, quien estuvo en delicado estado de salud, hacer parte de la producción de ‘El cartel de los sapos: el origen’ fue algo especial. Actualmente, cursa tercer semestre de psicología y por estos días se encuentra en el rodaje del cortometraje ‘Amor Valiente’.