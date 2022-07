Hasta el expresidente Álvaro Uribe fue a despedir a Darío Gómez

Con el despecho en su máxima expresión, con el alma desgarrada y lágrimas incontrolables, los seguidores de Darío Gómez cantaron y corearon sus éxitos hasta la madrugada. Una despedida sentida que el mismo rey del despecho había pedido en vida en medio de un multitudinario concierto.

“Qué tristeza que me toque dedicarle esta canción a Vicente Fernández y la familia de él, pero yo también quiero que el día que yo fallezca me la canten en mi propio ataúd, nadie es eterno…”, dijo el artista en un concierto hace unos meses.

Su compañera de batallas, la protagonista de sus letras, de sus inspiraciones, su exesposa y manager, Olga Lucía Arcila, tomó fuerzas, subió al escenario y agradeció a su amor eterno.

“Todo mi ser está desgarrado, así lo llevo hoy. No tengo palabras, Dios me prestó un hombre maravilloso, como amigo, como compañero, me convertí en compañera de trabajo sin darme cuenta pero lo hicimos a pulso, con todos los tesones que tuvimos que sobrepasar. Hasta hoy, hasta la tumba, te cumpliré, Darío Gómez con tu palabra, con tu honestidad, con tu transparencia”, señaló Olga Lucía.

Por su parte, el cantante Yeison Jiménez también le rindió homenaje: “Hoy me duele mucho verlo en una caja, pero también estamos aquí todos para decirle que valió la pena todo su esfuerzo como ser humano y como hombre en esta tierra, porque muchas alegrías nos brindó”.

Darío Gómez también recibió a través de su familia la máxima distinción de Medellín, la medalla de la alcaldía, en categoría oro.

“Esta condecoración se la íbamos a entregar al maestro el domingo, el día que teníamos el cierre de la clausura de la Feria de las Flores, era un homenaje para él. Mi dolor más grande es no habérsela podido entregar en vida. No se puede ser antioqueño sin haber cantado una canción de Darío Gómez”, indicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El rey del despecho también estuvo acompañado en su despedida por diferentes artistas, políticos, como el expresidente Álvaro Uribe, deportistas y demás personas que seguramente en algún momento han coreado sus canciones, canciones en las que interpretó y transformó los dolores y despechos de la sociedad.