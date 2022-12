¿Hasta que la muerte los separe? Novio fingió su fallecimiento para no casarse

Tucker Blandford y Alex Lanchester se conocieron en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, donde estudiaron y se enamoraron, o por lo menos eso era lo que ella pensaba. Estuvieron dos años juntos y en el último año se comprometieron. Lanchester regresó a su natal Reino Unido ilusionada para planificar la boda que nunca fue.

La británica se gastó miles de euros en la planificación de su "gran día", hasta le pagó el boleto a Tucker para que viajara a Reino Unido. Entre tanto, el novio estaba también en una ardua tarea de organización: planeaba una respuesta mucho más elaborada que el tradicional "no eres tú, soy yo".

Tucker había pensado, incluso, que fuera su propio padre quien llamara a Alex y le contara que se había arrojado frente a un carro y le "sería imposible casarse con ella porque estaba muerto".

Lamentablemente para Tucker olvidó un detalle importante en su historia: incluir a sus padres en el guión. Lanchester cuando se enteró de la supuesta muerte de su prometido llamó a sus suegros para ofrecerles sus condolencias cuando ¡oh, sorpresa!, ellos le dijeron que estaba bien en Connecticut y ni siquiera sabían que estaba comprometido.

La novia con el corazón destrozado por la indignación del engaño rompió el compromiso inmediatamente y decidió contar su historia en los diarios británicos The Mirror y Daily Mail para compartir su experiencia y ayudar a otras mujeres a que no les pase lo mismo.

"Todo lo que hice fue amarlo", dijo Alex a The Mirror. El viaje que sería de luna de miel lo tomó como unas vacaciones y él, al final de cuentas, se salió con la suya, no se casó.

¿El fin justifica los medios?, parece que para este hombre, sí.