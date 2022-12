Hay que cultivar la mente para que el éxito no te vuelva loca: Demi Lovato

"Es muy importante cuando tienes tanto éxito cultivar tu mente para que (...) lo puedas superar y recibir, y no te vuelva loca", apuntó la artista en una conferencia de prensa en la capital mexicana.

La joven estrella televisiva confesó hace unos meses que padece un trastorno bipolar que le fue diagnosticado durante los tres meses que pasó internada en una clínica psiquiátrica, donde se sometió a terapias contra la anorexia, la bulimia y la autolesión.

"Creo que la primera cosa importante de tener éxito es encontrar ese tiempo para recobrar tu salud y curar tu mente", así como "para estar con la gente que amo, mis amigos y familia y para recuperarme de todas las cosas que hago", apuntó.

Lovato, quien llegó a México para participar en un evento de una revista de moda, habló sobre su último disco, "Demi", y la gira del mismo que la traerá nuevamente a este país en mayo próximo.

"Creo que este es uno de los álbumes más importantes de mi carrera, he crecido muchísimo en este último año y medio y lo más importante que ha pasado es que tengo un mejor conocimiento de mí misma", destacó la exestrella de Disney.

Y precisamente todo este aprendizaje lo ha querido plasmar en su libro "Staying Strong: 365 days a year" que saldrá a la venta, en inglés y español, en noviembre y que pretende "inspirar a la gente" para que supere sus problemas.

"Este libro es más de inspiración personal, de motivación personal, de meditación y no toca un tema en particular, toca varios temas, porque quería que fuera lo suficientemente general para que todo el mundo lo pudiera aceptar y leer", contó.

La artista aseguró que entre sus planes está aprender a hablar en español y editar alguna de sus canciones en este idioma, aunque no de inmediato por la enorme cantidad de proyectos en los que está involucrada.

De hecho, confesó, la mexicana Paulina Rubio, con quien comparte el papel de jurado en el programa de televisión de búsqueda de cantantes "The X Factor", le está enseñando algo de español.

Lovato indicó que el próximo 16 de mayo se presentará en la capital mexicana y un día después en la norteña ciudad de Monterrey, en el marco de su gira "Neon Lights Tour".