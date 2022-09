“Hay que tener cuidado”: Daniel Arenas fue víctima de hurto en un parque de Bogotá

Daniel Arenas , actor bumangués de 43 años y novio de la presentadora Daniela Álvarez, fue víctima de robo en un parque de la capital colombiana.

El artista relató que iba caminando por el lugar cuando se detuvo a responder una mensaje y fue entonces que un hombre en motocicleta le rapó el celular.

A pesar del desagradable momento, el actor les indicó a sus seguidores que contó con suerte, pues a diferencia de otras historias a él no le sacaron ningún tipo de arma ni recibió agresión de algún tipo.

“Agradecer a Dios que no me pasó nada. Afortunadamente, en esto ni cuenta me di, cuando reaccioné el tipo ya iba volteando la esquina. Entonces, contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato”, concluyó Daniel Arenas.