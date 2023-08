Hayami Hana, la canción de Rauw Alejandro para Rosalía: "Te dejo de escribir, no de querer"

El cantante puertoriqueño Rauw Alejandro ha estrenado una nueva canción llamada "Hayami Hana" en la que se despide de Rosalía, con quien rompió recientemente su relación de pareja tras casi tres años juntos.



"Yo seré muchas cosas pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder", dice la canción, que dura más de cinco minutos y acumula casi millones de reproducciones en Youtube en pocas horas.

"Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti, esta vez no te voy a parar, te digo adiós que te vaya genial", indica la letra de su nuevo sencillo, en el que deja entrever su dolor y frustración por el final de la relación.

"Hemos discutido, me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú las sabes, yo también tengo cosas que aguantarme pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme", señala en otro verso que continúa lamentando que "las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos".

Rauw Alejandro menciona también las presiones externas a las que las dos estrellas de la música han estado sometidas y las dificultades de una relación a distancia.

"Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos, trabajamos sin parar pero ¿hasta qué punto?", añade.

Y se pone romántico al recordar sus momentos juntos. "Estar en nuestro campito vale más que todo el dinero y la fama, despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama".

También deja una puerta abierta para el reencuentro: "Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da por volver, hoy te dejo de escribir, no de querer, ¿cómo olvidar tus besos después del 'nap aquel'"?

Y termina con palabras laudatorias a Rosalía como artista: "Sé que vas a ser la mejor artista, es que otra como tú en verdad no creo que exista, eres la portada más bella de todas las revistas, yo sí lo sabría aunque no tenga vista".

Los rumores sobre la ruptura de la pareja comenzaron a circular a finales de julio y el propio artista urbano la confirmó con un mensaje en sus redes sociales el 26 de julio en el que ya negaba que la causa hubiera sido una infidelidad.

Poco después, la propia Rosalía lanzó un mensaje en su perfil de Instagram en el que pedía respeto hacia ambos y el difícil momento que estaban atravesando. "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido", decía a la vez que manifestaba su amor y admiración hacia Rauw Alejandro.

Video y letra de

Hayami Hana, de Rauw Alejandro

Por si acaso nunca volvemos hablar,

Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar,

Esta la hago pa' cuando te quieras recordar

Del loquito tuyo que te quería de verdad.

Y no voa' hacerme el fuerte

Yo no voy frontear

Aquí to' el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar

Sí, aquí no hay no hay nada que ocultar

Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar.

Todos saben,

Todos saben,

Todos saben,

Todos saben,

Todos saben,

Saben un carajo…

Hemos discutimos,

Me cuesta expresarme,

Todas mis carencias ya tú te las sabes,

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme.

Y qué pena, las parejas ya no duran,

Duran poquito, quedan pocos viejitos

Que nos digan sus truquitos,

De qué manera puedo ver

Toda la vida contigo el amanecer.

Y mami yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tus cualidades y defectos.

Todo se vuelve mas difícil con el tiempo,

pero no todas las personas están preparadas pa' esto.

Y no te culpo, la vida que llevamos no pa' todo el mundo,

La prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil juntos,

Trabajamos sin parar, pero hasta que punto…

Estar en nuestro campito,

Vale más que to' el dinero y la fama,

Despertar y verte a mi lado,

No dan ganas de salir de la cama.

Hey, todas mis canciones son pa ti desde afrodisíaco,

To' el mundo sabe eso, eso no viene al caso,

Es que no dejo de extrañarla durmiendo en mis brazos,

No sé como parar de pensar en ese último abrazo,

Y si supiera que iba hacer el último no la hubiera soltado

Tal vez ahora estuviera a mi lado

Viendo pelis en la camita arropados,

Pero este verano me tocó estar como el sol, soliao…

Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel

Ella siempre tuvo la clave de mi cel

Esto fue algo más que no está en mi poder,

Mi niña de cristal, mi barquito de papel,

Te desarmaste y arreglarte intenté,

Aunque lejos te me fuiste, me quedé

Ahora no estoy, pero quiero que sepas que

Tú eres más fuerte de lo que te crees,

Y espero que algún podamos reírnos del pasado,

Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo

Si los mejores días tú me has regalao

Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuado

Todo de ti y lo volvería hacer

Terminaré nuestra casita por si te da con volver

Hoy te dejo de escribir,

No de querer,

Como olvidar tus besos después del Nap Aquel…

Todos saben,

Todos saben,

Todos saben,

Todos saben,

Todos saben,

Saben un carajo…

¡Pa terminar!

Sé que vas hacer la mejor artista,

Es que otra como tú en verdad no creo que exista

Eres la portada más bella de todas las revistas

Yo sí lo sabría, aunque no tenga vista..

Sin con tan solo escuchar tu voz

El mar se calma de cualquier tormento

Miles de personas piensan lo mismo

No lo digo yo por culpa de este sentimiento

Y, desde “Los Ángeles” lo supe: Ella es mi “Motomami”

¿Qué vendrá después? No sé,

Pero sé que pa ti serán todos los Grammys, ¡ey!

Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo

Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo

Y aunque te copien, fallarán en el intento

Porque solo Dios escoge a pocos con ese talento.

Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría,

eres medicina,

Tú me curas el corazón

Todas esas noches en casa bailando nuestra canción

Y si la vida me junta contigo en otra ocasión

Yo no le discuto al destino la razón…

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

¡Diablo!, Nena, te voy a extrañar

No vi venir que esto se fuera acabar

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

Esta vez no te voy a parar

Te digo adiós, que te vaya genial

¡Ay, ya, ya, yay! cómo duele,

te digo adiós, que te vaya genial

¡Ay, ya, ya, yay! cómo duele

te digo adiós que te vaya genial

¡Ay, ya, ya, yay! cómo duele,

te digo adiós que te vaya genial

¡Ay, ya, ya, yay! como duele

¡Hayami Hana!

¡Hayami Hana!

¡Hayami Hana!

¡Hayami Hana!