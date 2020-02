“He sido cruel”: emocionante discurso de Joaquin Phoenix en los Premios Óscar

El ganador a mejor actor por su interpretación del Joker reflexionó sobre el egoísmo y las segundas oportunidades. Además, homenajeó a su hermano fallecido.

Phoenix dio un largo y sentido discurso lleno de reivindicaciones medioambientales, una causa de la que se ha convertido en uno de sus mayores portavoces en Hollywood.

El actor sostuvo que el cine le ha dado la oportunidad de hablar por los que "no tienen voz" y equiparó todas las luchas, por el medioambiente, por la igualdad de razas o entre géneros, con la lucha contra "la desigualdad".

También aseguró que el ser humano está "desconectado" del mundo natural y que es "egocéntrico" a la hora de aprovechar sus recursos sin pensar en las consecuencias más allá de su ombligo.

Asimismo, reflexionó sobre su carrera.

“He sido un bandido, he sido egoísta y cruel muchas veces. Ha sido difícil trabajar conmigo, he sido desagradecido, pero muchos de ustedes en esta sala me han dado una segunda oportunidad”, señaló.

Y agregó: “Creo que eso es lo más valioso, cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos anulamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”.

Finalmente, recordó una frase escrita por su hermano River Phoenix cuando tenía 17 años para cerrar el emotivo discurso: "Ve al rescate con amor y entonces la paz te seguirá".

Phoenix figuraba como ganador en todos los pronósticos previos a los Óscar ya que había arrasado en la temporada de premios: venció en los Globos de Oro (mejor actor dramático), los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG.

Esta era la cuarta candidatura en los Óscar para Phoenix, que está ampliamente considerado como uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas en el cine estadounidense.

También estuvo fabuloso en las anteriores tres ocasiones en que no se pudo llevar la estatuilla: ‘Gladiator’ (2000) ‘Walk the Line’ (2005) y ‘The Master’ (2012).

