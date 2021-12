“He tenido días muy duros, de destruirme, de llorar”: las confesiones de Carolina Cruz

Carolina Cruz es una de las personalidades más queridas en el mundo del espectáculo. En Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, comparte sin tapujo sobre su vida y también los momentos difíciles que ha atravesado debido a la salud de su hijo Salvador.

Precisamente, sus fans le preguntaron cómo hace para ser tan fuerte y tener tanta fe.

Sin embargo, Carolina Cruz se sinceró y reveló que también ha tenido tiempos muy duros, en los que ha llorado mucho, pero también contó a qué recurre para recuperarse y seguir adelante.

“¿Cómo hice para tener tanta fuerza? No crean, he tenido días muy duros, de destruirme, de llorar y llorar y han sido muchos, pero me he refugiado en Dios, me he refugiado en el rosario, y en la fe infinita y aquí vamos”, comentó.

Salvador nació con tortícolis gestacional y además la cabeza del pequeño empezó a crecer más de lo normal.

“Yo tampoco tenía conocimiento de esto y no tiene nada que ver con la edad de una mujer, del proceso de tu embarazo. Uno produce líquido encefalorraquídeo todos los días y lo eliminamos y a Salva haz de cuenta que ese conductico se le tapó, ese líquido empezó a crecer porque empieza a buscar para dónde salir”, explicó la presentadora anteriormente.

Por fortuna, con Salvador se actuó a tiempo y no se presentó hidrocefálea, que es uno de los riesgos en estos casos.

Sobre si hay alguna secuela, Carolina Cruz manifestó que el pequeño está más consentido de lo normal.

Esta experiencia la ha llevado a una fundación a través de la que buscará ayudar a otros niños, que atraviesen dificultades de salud similares a las de su hijo.