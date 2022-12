Héctor El Father, la voz del Harlem Shake, se dedica ahora a predicar

El rapero y reguetonero Héctor Delgado ha vuelto accidentalmente a la fama por ser quien grita "Con los terroristas" en el viral "Harlem Shake", pese a que hace casi cinco años, en la cresta de la ola, se retiró de la música, donde era conocido "El Father", para predicar como pastor evangélico.

Antes de retirarse, el artista puertorriqueño estaba en la cumbre de la música latina al ser uno de los raperos más conocidos en los medios internacionales por sus populares temas y destacadas colaboraciones, entre ellas, con el estadounidense Jay Z y el también boricua Don Omar.

A finales de la década de los 90, en Puerto Rico comenzó a sonar una bailable y pegajosa música, que bautizaron como reguetón por la fusión de géneros musicales que realizaron los productores mezclando música electrónica, reggae, raggamuffin y otros sonidos caribeños.

Entre los artistas que decidieron apostar por el género estaba Delgado, criado en la urbanización Parque Ecuestre de Carolina, un distrito colindante a San Juan.

Inició su carrera musical junto a su amigo Tito "El Bambino", actualmente uno de los reguetoneros más conocidos. Debutaron en 1996 con "No fear" y formaron entonces uno de los dúos más poderosos del reguetón, que llenaba salas de conciertos por todo el mundo, hasta que años después, en 2004, se separaron.

Algunas de las colaboraciones que hizo Delgado, fueron con los mayores exponentes del reguetón como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, Tempo, Voltio y Alexis & Fido, así como con el salsero Victor Manuelle.

Tras la separación, Delgado fundó junto a su manager y amigo Javier Gómez la compañía Gold Star Music, con la que trabajaron diferentes raperos, entre ellos Yomo, y colaboró con Jay Z para producir el disco "Los rompe diskotecas" (2006).

Temas como "Noche de travesuras", "Vamos pa'la calle", "Noche de terror" y "Dale calor" se convirtieron en éxitos de "El Father", conocido por llevar siempre prendas adornadas con piedras preciosas y gorras de equipos de béisbol.

En pleno apogeo de fama y dinero, Delgado y un grupo de jóvenes fueron acusados de originar un tiroteo en febrero de 2008 en una gasolinera de Puerto Rico a raíz de un incidente con una seguidora a la que no quiso firmarle un autógrafo.

Meses más tarde, el 3 de septiembre de ese año, "El Father" anunció su retirada de la música para cambiar radicalmente de vida, llevar hábitos más sanos y "servir a Cristo".

El mismo explicó que se retiraba de la música. "Ahora, todo es para servirle a Cristo. Mi llamado es una voluntad de Dios", dijo.

Así, el exartista se dedica ahora, a sus 33 años, a predicar en más países que en los que actuó como cantante, explicó su socio y amigo Javier Gómez.

"Ha sido una vida muy sacrificada estos últimos cinco años", admitió Gómez sobre Delgado, quien actualmente está de gira de prédicas por barriadas populares de la isla caribeña, tratando de permanecer ajeno al increíble fenómeno que se ha formado en torno a "Harlem Shake" y a su ya omnipresente grito "Con los terroristas".

Sólo treinta segundos del tema de Baauer han bastado para que miles de personas en todo el mundo se hayan grabado bailando este "meme" (una imagen, vídeo o concepto que se propaga rápidamente por la red).

En los primeros quince segundos una persona se pone a bailar de forma mecánica sin que la gente a alrededor parezca inmutarse, pero, cuando se escucha la frase "Do the Harlem Shake" la imagen cambia y aparece una multitud moviéndose compulsivamente al ritmo de la música, casi siempre disfrazados.

Estudiantes, deportistas, activistas, profesores y alumnos, oficinistas bajo el agua, en la nieve, por los aires, por todo el mundo y en todos los contextos se reproduce esta música, por la que "El Father" no se ha planteado exigir derechos.

"Héctor no ha movido un dedo para demandar a esa gente, porque no está pendiente del dinero", afirmó al respecto Gómez, quien agregó que Delgado incluso se molestó cuando comenzó a predicar porque las iglesias a las que se presentaba cobraban la entrada.

"El tipo vive en una paz increíble. Como amigo, le digo que no regrese a la música. Es un tipo que se ha sacrificado y humillado por lo que cree", puntualizó Gómez.