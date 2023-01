Hermana de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo: "Estoy arruinada y ella no me ayuda"

Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo , se volvió objeto de comentarios después de que Patricia, una de sus hermanas, contó en una entrevista que se encuentra pasando por una crisis financiera y la empresaria supuestamente no la apoya.

La mujer dijo en 'Socialité', medio español, que vive en la ciudad de Catellón, España, en una casa con goteras y pocas comodidades. Incluso afirmó que solo tiene dos colchones y sin dinero para "lo básico".

"Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos", lamentó.

Patricia afirmó que la última vez que habló con su hermana fue en 2019, cuando Jorge Rodríguez, su padre, falleció. En ese momento, Georgina Rodríguez estuvo a punto de ayudarle a la mujer con la colegiatura de sus hijos.

"Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella. La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella, en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda", sostuvo.

Sobre su otra hermana, Ivana, Patricia contó que tampoco se preocupa por ella y abrió la posibilidad de que estas sintieran "vergüenza" por ella.

Recordó que "me quedé sin madre a los 11 años. Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho".



Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, junto con sus 5 hijos, viven actualmente en Arabia Saudita, esto a razón de que el futbolista portugués firmó un contrato con el equipo Al-Nassr. Para nadie es un secreto los lujos y comodidades que tiene la famosa familia.