Hermana de Karol G en medio de su etapa de maternidad: “Me siento sola sabiendo que lo tengo todo”

La hermana de Karol G , Verónica Giraldo, compartió detalles de su etapa de maternidad luego de convertirse en madre primeriza.

La también maquilladora subió un video a su cuenta de Instagram en el que reveló los pormenores que ha tenido emocionalmente al recibir a su hija Sofía.

“Después de tanto tiempo, yo no soy de mostrarme así, pero, desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo. Yo estaba superbién, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando lo que me rodeaba”, indicó en primera instancia.

Además, Verónica agregó que, pese a los momentos alegres, desde hace algún tiempo “no entiende que sucede en su cuerpo, mente y corazón”, llegando a sentirse sin compañía.

Publicidad

“Me siento sola, sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila. Son muchas cosas, aún sabiendo que tengo gente alrededor”, expresó.

Para concluir el clip, la hermana de Karol G agregó que se esfuerza por estar bien, sin embargo, no logra su cometido.

“Yo sé que todo es un proceso, que todo es pasajero. Yo no quisiera ni lastimar, herir o hacer daño, pero uno por más que trata de sentirse bien y acompañado, de decir 'Vero tú puedes', se siente un nudo en la cabeza y no te permite estar bien”, concluyó.

Publicidad

Karol G ultimó detalles de su nueva canción con Shakira

En una entrevista realizada por el periódico The New York Times, Karol G anunció su colaboración con Shakira en una canción titulada 'TQG' (te quedó grande), que estará incluida dentro de su nuevo disco 'Mañana será bonito', cuyo lanzamiento será realizado en los próximos días.

Crece la expectativa por el lanzamiento de una de las colaboraciones más esperadas en el mundo de la música, donde finalmente Karol G y Shakira se unirán en un tema de reguetón que habla del despecho, como rumoreaban los fans del género urbano. Esta temática se da por la coyuntura de que ambas artistas pusieron fin a la relación con sus respectivas parejas durante el 2022.

La canción titulada 'TQG' será estrenada el 24 de febrero de 2023, como parte del nuevo disco de la Bichota 'Mañana será bonito'. La colaboración que une a las cantantes latinas ya había sido pensada por la intérprete de 'Gatúbela', pero ninguna letra parecía ser la apropiada hasta ese momento.

Publicidad

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de Karol G, comentó en medio de la entrevista que decidió mandarle a la cantante de 'Monotonía' una letra que reflejara algo sobre las rupturas amorosas, a propósito del desahogo que la barranquillera estaba teniendo tras finalizar su relación con Gerard Piqué.

Según detalló la reguetonera, Shakira le dijo que se había identificado con la canción luego de escucharla. “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”, expresó la artista.

La Bichota aseguró que su cuarto disco también contará con la participación de otros artistas como Finneas O Connel, Sean Paul, y Angel Dior.