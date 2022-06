Hermana de Shakira revela cómo se encuentra la artista tras separación de Piqué

En medio de las especulaciones por la separación de Shakira y Gerard Pique, Lucy Mebarak, hermana de la artista, se refirió sobre el tema tras ser consultada por periodistas de Europa Press.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, manifestó.

La hermana de Shakira también dejó entrever que era algo previsible para la familia. Luego de que el periodista le preguntara si se lo esperaban, Lucy respondió: “posiblemente”.

Sobre cómo se encuentra la cantante, su hermana señaló que “está recuperándose, está fuera del país”, dejando claro que Shakira podría volver pronto a España, donde ha estado radicada con sus hijos.