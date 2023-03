¿Hermana de Yailin, la más viral, está en una relación amorosa con Anuel AA? Esto dijo la mujer

Kimberly Díaz, hermana de Yailin, la más viral , se sinceró sobre el estado de la rapera dominicana y, además, reveló si se encuentra en una relación amorosa con el cantante puertorriqueño Anuel AA.

En diálogo con el programa Capricornio TV de Univision, la familiar de la intérprete de ‘Chivirika’ contó que su hermana no atraviesa por un bien momento tras la ruptura con el artista de 30 años.

“Yo me siento muy mal porque sé que mi hermana no la está pasando para nada bien. Yo la conozco y yo sé que ella es de mente muy débil, ella está embarazada de su primera hija”, expresó.

Además, la hermana de Yailin, la más viral, compartió que la cantante atraviesa el mal momento de ánimo pese a tenerlo todo.

Publicidad

“Ella está bien, ella lo tiene todo, pero al final del día tú sabes que ya no es lo mismo, tú dormir todos los días con el papá de tu hija”, agregó.

Asimismo, Kimberly Díaz añadió: “Yo no viví eso, el papá de mi hija nunca estuvo en ninguna parte, ella si lo tuvo y lo perdió”.

Además de esto, la joven no desaprovechó la oportunidad par negar que en ningún momento estuvo en una relación amorosa con Anuel AA.

Publicidad

“Tienen que tener al menos una prueba, yo a Anuel solo lo he visto como 4 veces, él siempre estaba con mi hermana. Desde que él llegaba yo agarraba para mi casa, para que veas el nivel en el que estoy. Yo sabía que algún día la iban a coger conmigo”, concluyó.

Vea el video de la entrevista aquí.



¿Yailin, la más viral, piensa cambiar el nombre de su hija tras separación con Anuel AA?

Tras la separación de Yailin, la más viral, y Anuel AA muchos rumores han surgido sobre qué pasará con su hija Catleya. Recientemente, se conoció que al parecer la dominicana estaría pensando en cambiar el nombre de su primogénita.

Según reseñaron algunos medios de comunicación, la rapera estaría deliberando en tomar la sorprendente decisión luego de su ruptura con el cantante de música urbana.

Y es que, el pasado 9 de febrero, el puertorriqueño compartió la noticia de la separación a través de un video subido a la red social Instagram.

Publicidad

“Ya no estamos juntos por cosas de la vida”, dijo enfáticamente Anuel AA en una transmisión en vivo que rápidamente se difundió en las redes sociales.

“Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, subrayó el artista que interpreta temas como ‘La Llevo Al Cielo’ y ‘Delincuente’.