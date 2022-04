Hermana de Yeferson Cossio terminó en el hospital: "Nos querían matar"

Yeferson Cossio relató a sus seguidores el duro momento que vivió durante una fiesta en México. El creador de contenido aseguró que fue amenazado y su hermana terminó en el hospital por una intoxicación con sustancias psicoactivas.

"Fuimos a un festival a Tulum. Apenas llegamos nos hicieron en una mesa y de inmediato llegaron entre 6 o 7 mujeres muy eufóricas a pedir fotos. Eran de Pereira y, como nosotros somos muy amigables con la gente, no pusimos problema", dijo Yeferson Cossio en su cuenta de Instagram.

Añadió: "Yo volteo a ver y Zion (uno de sus amigos) estaba furioso, pero nadie me quería decir nada. Inicialmente, pensé que nos estaban coqueteando y que iba a haber problemas. Volteo a mirar y estaban 7 hombres rodeándonos, que eran los escoltas de alguien que se enojó porque su 'ganado' se había venido donde nosotros".

El empresario aseguró que "nos pusieron drogas en las bebidas" y que su hermana terminó en urgencias toda la noche.

"Me salí por un lado y busqué a un mesero para que nos diera otra ubicación. Cintia empezó a hacer como que se iba a desmayar y pensé que estaba haciendo 'show'. Les dije que fueran a urgencias, pero pensé que se iban era a dormir. Pasó la noche en el hospital y en la prueba de toxicología le salió que le habían echado éxtasis o cocaína, algo así, y Cintia nunca había probado drogas", comentó.

Yeferson Cossio expresó que, debido a esta situación, tomó la decisión de no volver a tomarse fotografías con ningún seguidor.

“Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo”, concluyó.