Hermana de Yina Calderón cuestiona keratinas de Epa Colombia: “No sé qué le están aplicando”

Luego de la pelea en redes sociales entre Epa Colombia y la dueña de la empresa Magic Hair, salió a la luz que el producto de Keratina de Daneidy Barrera le costaba a esta "solo $3.000 pesos".

Tras esta revelación, muchos usuarios quedaron asombrados con el valor.

Juliana, empresaria y hermana de Yina Calderón, expresó su opinión acerca de los productos de Epa Colombia. Un seguidor le preguntó cuánto le costaba a ella la keratina.

“Si a la Epa Colombia le sale la keratina a 3.000 pesos, ¿a usted en cuánto le sale?”, preguntó el usuario.

Juliana Calderón, quien también formó una empresa de keratinas, aseguró que a ella no le sale a 3 mil.

“Téngalo por seguro que a mí en 3.000 pesos no me sale, yo no sé qué le están aplicando, si solo agua, porque para que un producto salga en 3.000 pesos literal... no sé qué debe tener”, sostuvo.

Cabe recordar que Epa Colombia había justificado anteriormente los precios de sus productos. Respondió en redes sociales a quienes la criticaron por la acusación de Magic Hair que “nadie compra pan para vender pan”.

“El tónico muchas veces me salía a 3.000 o el spray, pero la keratina me sale más cara, sino que pusieron el aceite de coco, pusieron los tarros negros, pero nada, eso me pasa por m@ri%&, por contar todo”, se defendió la influenciadora.