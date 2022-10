Hermana de Yina Calderón denunció ser víctima de vieja modalidad de estafa: “Uno de buen samaritano”

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón , denunció que fue víctima de una vieja modalidad de estafa relacionada con suplantación de identidad. Para evitar que a otra persona le pase, compartió su caso a través de sus historias de Instagram.

“Bueno, el motivo de esta historia es para hacerles dar a entender otras cosas y de pronto para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. La verdad, me da hasta pena contar esto”, dijo la hermana de Yina Calderón al inicio de su relato.

Juliana contó que una supuesta prima “que está en Estados Unidos” la contactó por medio de WhatsApp para pedirle ayuda con la recepción de una encomienda. Por lo tanto, le brindó sus datos.

“Al otro día, ella me dice ‘ya te lo envié’. Al otro día, me escribe una empresa que se llama Cargos Avianca y me dicen que el paquete está retenido porque excedió lo normal, que son dizque $30 millones y que ella se había pasado con $56 millones, entonces que tengo que pagar una penalidad de $5.600.000”, afirmó.

La hermana de Yina Calderón dijo se comunicó con su supuesta prima para reportarle la situación y esta le pidió que le colaborara.

“Yo la verdad quedé como asombrada, pero pues no sabía que era mentira. Y pues uno de buen samaritano dice 'listo, dame la cuenta'. Consigné el dinero y me acabo de dar cuenta que es una estafa”, apuntó la empresaria de productos de belleza.

Finalmente, Juliana Calderón mostró los números de WhatsApp desde los cuales le escribieron y también la cuenta bancaria de los bandidos, pero también hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga cuidado y no caiga en estas estafas.

Vea aquí el relato de la hermana de Yina Calderón: