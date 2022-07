Hermano de Darío Gómez: "Dios se lo llevó de una, no tenemos muchas palabras”

Desde el municipio de San Jerónimo empiezan a llegar a Medellín los familiares de Darío Gómez , el ídolo de la música popular que falleció este 26 de julio por complicaciones súbitas de salud.



Su hermano William Zapata atendió a Noticias Caracol y en medio de su dolor expresó la tristeza de esta pérdida: “Nos dejó el orgullo, un legado, no para nosotros sino para todo el mundo. Darío Gómez era del mundo. Eso nos cayó de sorpresa, duro porque no fue un accidente. Dios se lo llevó de una, no tenemos muchas palabras”.

El señor Zapata reconoció que a pesar de ser un episodio “muy doloroso, queda un legado hermoso de mi hermano”.

“Que Dios lo tenga en el eterno descanso”, puntualizó.

En medio de esta entrevista, William Zapata contó que Darío Gómez estaba viviendo en familia en una finca de San Jerónimo, Antioquia.

En las últimas semanas, el rey del despecho publicaba videos de cómo era su vida en ese entorno.