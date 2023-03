Hermano de Shakira habría sido el primero en alertarla sobre infidelidades de Piqué

Además del apoyo de amigos y fanáticos, Shakira ha sido respaldada por su familia en medio de todo el proceso de su separación con Piqué. Un ejemplo claro es Tonino Mebarak, hermano, confidente y protector de la barranquillera.



Así lo afirmó Mujer Hoy , medio español que reveló que Tonino fue el primero en alertar a la cantante de las infidelidades de Piqué, luego de empezar a sospechar las constantes salidas diurnas y nocturnas del exfutbolista del Barcelona FC.

Aunque Tonino y Shakira no son hijos de la misma mamá, él se ha convertido en una pieza clave en la vida de la colombiana, según el medio citado.

"Él ha sido la persona que le ha ayudado a organizar el paso a paso de la desvinculación de Gerard Piqué y sus padres, muy presentes en la vida de Shakira", dijo Mujer Hoy.

Añadió: "Él echó a rodar la bola de nieve que terminó en separación, divorcio y fenómeno viral global gracias a la Sesión #53 de Bizarrap, al advertir en una de sus visitas a Barcelona que el exfutbolista no pasaba suficiente tiempo en casa con Shakira, Milan y Sasha"

Además, Tonino habría apoyado a la cantante en sus apuestas musicales, como 'Te felicito', 'Monotonía' y 'Sesión #53'.

Tonino reside en Miami, por lo que no se descarta que sea él quien esté apoyando a Shakira en su traslado a esta ciudad de Estados Unidos.



Clara Chía sorprende con su reacción cuando le piden una foto a Piqué

En otras hechos, en redes sociales causó sorpresa la reacción de Clara Chía Martí cuando un transeúnte le pidió una foto a Gerard Piqué en el momento que se encontró con la pareja que iba a bordo de un automóvil, como quedó registrado en video.

La publicación fue hecha por el tiktoker Chris MG, quien se encontró al exfubtolista cuando se movilizaba en su carro con su novia.

El fanático del fútbol no perdió la oportunidad para inmortalizar el momento y tomarse una foto con el deportista y exjugador del Barcelona, pero no pasó desapercibido que Piqué no iba solo, a su lado estaba Clara Chía.

El clip muestra que en un primer momento Clara Chía intentó cubrirse la cara con su mano; sin embargo, luego volteó a mirar, incluso sonrió.



Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar: “Lo mejor de todo es la cara de amabilidad”, “al principio pensé que era una estatua o algo, ni pestañeaba”, “yo hubiera puesto la rolita de Shakira y Biza y con un cartel de Shakira”.

Chris MG, cuyo usuario es Morong10, tiene más de dos millones de seguidores y deja claro que es un aficionado al fútbol y no pierde oportunidad para pedirle fotos a sus jugadores favoritos.

Esta ocasión fue con Gerard Piqué, quien posó para la foto.