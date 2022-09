Hernán Gómez, hermano del fallecido rey del despecho, no para de recibir amenazas de muerte

En las últimas semanas, el cantante de música popular Hernán Gómez, hermano del difunto rey del despecho, Darío Gómez , ha recibido constantes amenazas de muerte a través de sus redes sociales.

El equipo de relaciones públicas del cantante emitió un comunicado por medio de la cuenta principal de Instagram del artista.

En este expresaban su profunda preocupación, ya que el cantante de música popular ha recibido múltiples amenazas de muerte por las redes sociales. Incluso, una de estas intimidaciones fue física, ya que una persona inescrupulosa dejó "un sufragio de muerte en su lugar de residencia".

Por este último acto, Hernán Gómez debió interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, además de dejar constancia de lo sucedido y manifestar preocupación por su bienestar y el de su familia.

“Es muy triste saber hasta dónde puede llegar el odio de las personas que no quieren ver surgir a los demás. Hernán Gómez manifiesta no deberle nada a nadie, no tener deudas con nadie ni haber dejado enemistades a lo largo de su carrera musical”, concluyó el equipo del intérprete en el comunicado.