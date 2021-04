Hija de Alejandra Guzmán acusa a su abuelo de abuso: “me manoseó desde los cinco”

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, afirmó que el reconocido cantante mexicano Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, dijo en una entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante.

Según ella, el cantante “me manoseó desde los cinco”.

“Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito”, agregó.

Frida Sofía afirmó que no solo fue abusada por su abuelo, y que empezó a ocurrirle lo mismo “con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel”.

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida”, dijo el abuelo de la joven de 29 años frente a las acusaciones y afirmó que su nieta miente.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

“Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO”, agregó.