Hija de Darío Gómez aclara en donde murió su papá y dice que quedó registrado en un video

Catalina Gómez, hija del cantante y compositor Darío Gómez , aclaró cómo fue la muerte de su padre. La mujer se pronunció después de que se dijo que el artista había tenido un colapso súbito en su casa; según ella, el incidente ocurrió en la oficina de su progenitor.



Durante una corta entrevista con un canal de YouTube, la hija del rey del despecho relató que ese 26 de julio su padre estuvo muy tranquilo y feliz charlando con ella sobre varios proyectos, eso sí, mencionó que tenía un ligero dolor de espalda que ella le ayudó a aliviar después de colocarle un parche.

"Esa tarde entablamos muchas conversaciones para hacer una producción para el miércoles de redes. Él estaba feliz, estaba contento, me decía lo alegre y lo feliz que estaba con su carrera, con las redes, con la gente, con sus músicos, con nosotros como empresa, con la familia", dijo Catalina.

La mujer continuó diciendo que ellos se encontraban en el lugar donde funciona la oficina de Darío Gómez. Después, sobre las 6:25 p.m., Catalina regresó a su casa, cuya ubicación es cerca de la empresa de su papá.



"A las 6:35 p. m. me llamó mi mamá y me dijo: ‘Regrésate, porque tu papá se acaba de caer. Esto paso en la empresa y no como dicen en la prensa o en las redes, que fue en la casa, no, era como su casa, pero fue en la oficina", mencionó.

Además, Catalina informó que una cámara de seguridad del lugar captó todo. "Él se iba a ir para su casa finca, llegó al carro, lo abrió, pero cerró la puerta, como que se sintió mal y se devolvió, y cuando iba a subir las escaleras, en un pasillo se desplomó. Fue un infarto fulminante, mi padre no sufrió", agregó.

Darío Gómez fue sepultado sobre las 6:05 p.m. de este sábado 30 de julio, en el cementerio Campos de Paz de Medellín. Sus restos están bajo la escultura de 'El hombre en busca de paz', lugar en el que están ubicados varios personajes que destacaron en el país.