Hija de Darío Gómez recuerda a su padre con desgarrador mensaje: "No puedo más sin tu presencia"

Darío Gómez falleció el 26 de julio de 2022 debido a un infarto que sufrió en su vivienda en Medellín. Su memoria quedará grabada en el corazón de sus familiares, fanáticos y amigos más cercanos. Además, dejó una gran huella en el género de música popular.



Catalina Gómez, la hija de Darío Gómez, se mostró muy devastada ante la ausencia de su padre en esta época navideña y decidió dedicarle un sentido mensaje.

"Papi hoy es uno de esos días de los que no puedo más, donde no hay consuelo, donde no encuentro un alivio. Te extraño enormemente", expresó la hija del rey del despecho.

Publicidad

Añadió: "Dios me da fuerzas porque siento no poder más sin tu presencia, quiero verte, quiero escucharte, quiero abrazarte de nuevo". La hija de Darío Gómez acompañó este mensaje con la canción ‘Qué diciembre tan solo’, compuesta e interpretada por su padre.