Hija de Natalia Durán cuenta detalles de la batalla de su mamá contra el cáncer

La actriz Natalia Durán batalla contra un cáncer de tiroides que le fue detectado a principio de este año y, en medio de su tratamiento, ya ha sido sometida a dos cirugías tras las cuales ha mantenido a sus seguidores informados sobre su salud.

A finales de julio, la actriz comentó: “La patología no salió tan chévere, tengo muchas más metástasis de lo que creía , pero lo positivo es que me he ido recuperando mucho del Síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer, pero vamos día a día, aprendiendo mucho”.

Y, recientemente, fue su hija Mya Durán la que se refirió a la lucha de Natalia Durán.

“Mi mamá viene con una salud muy regular desde hace muchos años, a causa de esto fue a revisarse y le diagnosticaron lo que se llama Síndrome de Asia”, reveló en una entrevista con el programa 'Lo sé todo'.

Confirmó, además, que el cáncer de tiroides ha hecho metástasis en los ganglios ubicados en el cuello.

La cantante Mya destacó que Natalia Durán es su referente y su familia se encuentra acompañándola en el proceso.