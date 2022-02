Hija de Natalia París revela que le robaron su celular: “Miren cómo me lo raponeó esa 🐀”

Mariana Correa, hija de Natalia París , reveló a sus seguidores en Instagram que fue víctima de hurto en Bogotá. La joven compartió un videoclip que muestra el momento en el que un sujeto montado en una moto le quita su celular.

“Yo iba a salir afuera del local a grabar una historia, cuando menos me lo esperé me raparon el celular. Yo salí corriendo detrás del man y grité, párenlo”, relató Mariana.

El hombre aceleró la motocicleta y la hija de Natalia París salió corriendo detrás de él.

“Unas personas superqueridas le tiraron a la moto como un cartel de metal y el man por no dejarse caer botó el celular, y me lo recuperaron. Gracias a esas personas”, señaló.

La hija de Natalia París recomendó a sus seguidores tener mucho cuidado con la inseguridad, también resaltó la importancia de no exhibir objetos de valor en las calles.

“Nunca me había pasado que me robaran así y muy de buenas de que se haya recuperado el celular, pero en serio tengan mucho cuidado porque además casi me atropella. También iba a robar a una señora que estaba al lado mío y no anden con el celular ahí”, comentó.

