Desgarrador testimonio: hija de Pastor López contó que fue víctima de violación

Yaykely López, la hija de Pastor López, contó en el programa La Red de Caracol Televisión que hace 14 años fue víctima de abuso sexual . En ese entonces, tenía 16 años.

“Salí al centro, lo único que me acuerdo fue que me tocaron el hombro y me pidieron la hora, cuando reacciono son como 24 horas después, estaba como en un potrero… Habían sido, desafortunadamente, tres hombres los que abusaron de mí”, dijo.

Relató que su papá se encargó de buscarla de ir a la Policía y de saber qué era lo que había pasado.

“El pantalón lo rajaron y no tenía nada en la parte de arriba. Entonces, cuando me despierto, no tengo nada de ropa... Tengo leves recuerdos de que estaba amarrada y de pronto sí tengo a uno de ellos en mi mente, pero no mucho”, agregó.

Señaló que “fue muy desgarrador, pues tres personas diferentes que abusen de ti es algo muy fuerte”.

“Hasta el momento, no sé ni quiero saber qué ha pasado con esas personas. No me interesa”, anotó.

La hija de Pastor López sostuvo que la violación la dejó destrozada al punto que intentó suicidarse dos veces.

“Deja uno de ser la persona que es, la niña que era tan alegre, tan contenta, tan llena de sueños, porque en ese momento sentía que la vida se me acababa. No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de reír, nada me motivaba. Traté de quitarme la vida, me tomé unas pastillas”, expresó.

Pero, aunque le costó, logró seguir adelante. Su madre consideró que lo mejor era que se fuera para Nueva York y desde esa época se radicó en esa ciudad de los Estados Unidos.

Yaykely López también habló de lo difícil que fue darse una oportunidad en el amor tras el trauma que le causó la violación. Incluso, pensó que no le iban a volver a gustar los hombres

No falta el recuerdo, el miedo y el susto, ahorita me afecta un poquito de pronto jugar con mi pareja, que me agarre las manos, que me pegué contra la pared y quiera jugar, le digo ‘un momento, ya va, suéltame’ cuenta

Aseguró que el apoyo de su familia, en especial de su mamá y su abuela, ha sido la mejor medicina y también le pidió a quienes sean víctimas de abuso sexual no guardar silencio y denunciar.

Finalmente, la hija de Pastor López señaló que quiere seguir el camino de la música como su padre.