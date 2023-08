Hija de Petrona Martínez conmovió a Amparo Grisales en Yo Me Llamo: "Se nota que es tu mamá"

La hija de Petrona Martínez brilló en el escenario de Yo Me Llamo durante el capítulo de este martes, 29 de agosto. La concursante, que imitaba a su mamá, interpretó 'La Currumba', uno de los éxitos más conocidos de la artista de 84 años.



La presentación de la imitadora dejó muy contentos a los jurados del reality, especialmente a Amparo Grisales, quien no paró de sonreír y aseguró que es notorio que la participante es hija de Petrona Martínez.

"Se te nota que eres la hija de tu mamá", reconoció la diva de Colombia. "Yo iba a decir eso. Si hay algo que no cabe duda es que eres hija de tu mamá", agregó Pipe Bueno. Por su parte, César Escola le pidió a la mujer que no se sintiera nerviosa, por el contrario, que reflejara esa característica risueña que tiene Petrona Martínez.

"Yo veo que Petrona, la original, es risueña. Entonces, no te pongas nerviosa, queremos ver en ti esa cosa risueña y amable que tiene tu mamá, que nunca deja de sonreír y está flotando en el aire con esos tambores y su voz maravillosa", expresó Escola.

Por otro lado, Amparo Grisales le preguntó a la participante si le había hablado a su mamá acerca de su primera audición en Yo Me Llamo: "¿Qué le contaste a tu mami? Cuéntame".

"Sí, yo le conté y me dijo: 'Me parece maravilloso, no te dejes absorber por el miedo'. Eso me dijo mi mamá", respondió la hija de Petrona Martínez. "Bueno, siempre hay que hacerle caso a la mamá", agregó César Escola.

Al final, todo resultó muy bien para la hija de Petrona Martínez, pues logró ganar un cupo para la academia de Yo Me Llamo.

Shakira reaccionó a su imitadora en Yo Me Llamo

De otro lado, Andrea Correa, la participante de Yo Me Llamo 2023 que enamoró a los jurados y redes sociales con su imitación de Shakira, recibió el aval completo cuando la misma cantante barranquillera compartió su presentación en el reality destacando sus cualidades. Para muchos, esto ya la hace la ganadora de la edición.

Durante la emisión del lunes 28 de agosto de 2023, Correa se presentó ante los jurados de Yo Me Llamo interpretando la afamada colaboración Sesión #53 con BZRP, lo cual le consiguió la entrada a la escuela del programa.



Tras su salida al escenario, la más conmovida fue Amparo Grisales, quien incluso soltó un par de lágrimas.

"Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino, el chanteo me encantó porque no perdiste el aire, no te sentiste cansada, bailaste, te moviste, físicamente fue impresionante. Los falsetes perfectos. Te digo que muy hermosa la loba”, expresó Grisales.

Al parecer, las palabras de La diva de Colombia parecen haber sido una premonición, puesto que tan solo un día después la mismísima Shakira compartió en sus historias de Instagram la presentación.

"Increíble, pero cierto. Mejor que el original", comentó Shakira en su publicación.

