Hija de Petrona Martínez fue eliminada de Yo me llamo, pero seguirá con el tributo a su madre

En el más reciente capítulo del concurso de imitación Yo me llamo , de Caracol Televisión, se vivió una nueva noche de eliminación. Tras la presentación de los participantes en peligro, los jurados decidieron que quien debía abandonar la competencia era Yo me llamo Petrona Martínez.



A lo largo de los capítulos del programa, la imitadora de la cantautora colombiana sorprendió por ser la hija de Petrona Martínez y rendirle homenaje a su madre y su música a través de la imitación. Sin embargo, en una presentación tuvo un mal desempeño por problemas personales, que la dejaron en riesgo y, ahora, fuera de la competencia.

Joselina Llerena es el nombre de la hija mayor de la cantadora del Pacífico que actualmente lidera el grupo musical Herederos de Petrona Martínez, el cual conforma junto a sus hermanos. A través de su participación en Yo me llamo, logró rendirle tributo a su mamá y conmover a Colombia.

Sin embargo, para Joselina lo más importante, además de hacer sentir orgullosa a su madre, era dar a conocer la música tradicional y el folclor que algunos colombianos todavía desconocen.

"Hay muchas personas que de pronto no sabían y que no conocen del folclor ni saben que estamos presentando nuestra tradición", aseguró tras su salida del programa.



Además de dejar en alto el nombre de su madre y su tradición, la imitadora de Petrona Martínez conmovió a los televidentes dejando en evidencia su realidad y la de su familia. "Son cosas que el que no las ha vivido, no ha pasado por ellas, se le hace difícil, pero, como yo las viví y pasé por ellas, no se me hace difícil contarlas", dijo.



En medio del programa, Yo me llamo Petrona Martínez reveló que con su familia pasó momentos en los que no tenían para comer, incluso sorprendió al confesar que no sabe leer y que no usa zapatos por una condición de sus pies que también padece su mamá.

"Yo nunca he usado zapato cerrado, utilizo sandalia de mujer por ese problema del hueso que conté que también es hereditario de mi mamá y, cuando me pongo zapato, paso hasta dos semanas molestándome ese huesito", afirmó la cantante.

Pero Joselina Llerena señaló que nada fue más difícil que alejarse de su madre para participar en el programa. "Por ejemplo, yo hice el esfuerzo de llegar hasta allá y dejar a mi mamá acá me dolía en el alma, pero lo hice por rendirle ese tributo a Petrona Martínez".



Aun así, aseveró que el tributo a su madre seguirá con su música, luego de que fuera la misma Petro Martínez la que más apoyó su paso por el programa. "Dándole gracias a Dios por darme esa mamá tan bella y tan linda que me dio. Ella lo que me dijo fue: 'Mija, primero arrea y ve... y haga todo lo que esté al alcance de sus manos'", contó.

