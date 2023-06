Hijo de Alina Lozano opinó sobre relación de su madre con Jim Velásquez: "Están locos"

La relación de Alina Lozano, de 54 años, y Jim Velásquez, de 23, causa amores y odios en redes sociales. Algunos afirman que no hay barreras ni edad para el romance, pero otros no ven su compromiso con los mejores ojos.



Días atrás, la pareja compartió cuál fue la reacción de sus familiares respecto a la decisión que tomaron de llegar al altar. Inicialmente, Alina Lozano aseguró que la opinión de su hijo "es la que realmente me importa, somos superamigos". "Él me dice: 'Ay, mamá, ustedes están locos'", relató a la emisora Bésame.

De acuerdo con una publicación en Instagram de Mijail Mulkay, expareja de Alina y padre de su hijo, el joven recientemente cumplió 16 años. Por otra parte, Jim afirmó que sus padres coincidieron con la opinión del adolescente; sin embargo, le hicieron una curiosa petición.

"Una vez le pedí matrimonio a Alina, fui a verme con mis padres. Ellos me dijeron que estábamos locos, pero que querían ir a la playa y que hiciéramos una fiesta bacana", recordó el creador de contenido. Además, Alina mencionó en Facebook que ya tuvo la oportunidad de conocer a su suegra.

"Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera. La verdad, no me importa ser contemporánea", afirmó la artista en su momento.



De acuerdo con Alina Lozano, la primera impresión que se llevó de la mamá de Jim Velásquez es que era una persona sencilla, tranquila y bonita, que la recibió de buena manera a pesar de las críticas que rodean a la pareja.

"La verdad, me pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía quién era ella, por quién es Jim, porque yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú. No tuvimos mucho tiempo de hablar, pero me sentí contenta, la verdad", explicó.



Alina Lozano agregó que ese momento, que tanto había esperado, la hacía sentir muy nerviosa porque la mayoría de los ataques que ha recibido en su contra por medio de redes sociales son dirigidos por personas que tienen su misma edad. “Es algo que sigo sin entender”, expresó.

“Los ataques más fuertes que he recibido son de personas de mi edad, por enamorarme, por querer seguir con mi vida, por salirme del modelo y querer ser feliz. Hay mujeres que se han ofendido muchísimo y que me desean lo peor con mucha amargura, por eso me di cuenta de que las mujeres debemos ser más validadas”, concluyó.