Hijo de Diomedes Díaz tuvo que correr a urgencias tras evento en Antioquia

Tras un concierto en Necoclí, Antioquia , el cantante Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ídolo vallenato Diomedes Díaz , debió ser trasladado de urgencia al hospital San Sebastián de Urabá por una alteración de la presión y el ritmo cardíaco.

Por medio de un video el joven cantante de la dinastía Díaz contó que el domingo 9 de enero tuvo un día bastante agitado, pues viajó durante 12 horas por carretera desde Valledupar hasta llegar a Necoclí para subirse al escenario desde las 2 hasta las 4 de la mañana, fue en ese momento que empezó a sentir que algo no estaba bien, sin embargo, lo asoció con el calor del show.

“Sentí que se me movió el mundo, pero en el momento no era nada grave. Cuando me subí al bus comencé a sudar y el corazón se me aceleró”, relató Diomedes Dionisio.

En el clip el cantante afirma que el episodio fue tan serio que los médicos “se asustaron más que yo”.

Según el reporte del cuerpo médico, el cantante tenía presión alta y ritmo cardíaco rápido.

Tras ser estabilizado el hijo de Diomedes Díaz agradeció a su equipo de trabajo, a los médicos y a sus fanáticos por estar pendientes de su salud. Además, invitó a no tomar bebidas energizantes en exceso, ya que asegura que esto pudo haber sido el detonante de la complicación de su salud.