Hijo de Martín Elías compuso sentida canción para celebrar el cumpleaños de su papá

Mi gente aquí es la sorpresa que les tenia mi primera composición oficial regalo para papa Elías es su cumpleaños les voy a dejar la letra y hoy a las 12:00 pm de la noche será el lanzamiento cantada por tío @rafaelsantosdiazoficial con el acordeón de @jmdelaespriella que lo acompañó en su proceso junto @rolando_8a martinista este es el regalo para papa Elías pero para todos ustedes también porque gracias a Dios y a ustedes existe el Martinismo espero que les guste mucho fue hecha desde lo más profundo de mi corazón, yo veré mi gente mañana todos a celebrar en grande el cumpleaños de mi papá 〽️〽️〽️〽️ gracias @matucastilla por tu ayuda y a toda mi familia por el apoyo y creen en mi composición 18 JUNIO Les voy a contar una historia de un niñito que nació, un 18 de junio y en valledupar se crió, ese niño fue creciendo con el sueño de cantar imitaba a Rafael Santos y Diomedes su papa. Cuando estaba adolescente, el se unió a una agrupación, que es la familia de Diomedes y ahí creció el compositor, con experiencia en el canto el se quiso retirar para cantar de solista y sus sueños realizar. CORO: Martin Siempre Fuiste Grande y Noble De Corazón Por Eso Entre Cielo y Tierra Siempre Serás El Mejor Así fue pasando el tiempo y formo su agrupación y junto A ROLANDO OCHOA INTERPRETANDO EL ACORDEÓN, ya LA GENTE Comentaba ese CANTANTE ES ESPECIAL y ASÍ ES COMO SE CONOCE EL TERREMOTO MUSICAL. Y siendo el boom del momento un proyecto comenzó y al lado de JUANCHO DE LA ESPRIELLA A colombia estremecío, se volvió un CANTANTE noble, SU HUMILDAD NUNCA PERDIÓ, con Diomedes en el cielo ay la historia continuó. CORO Martin Siempre Fuiste Grande y Noble De Corazón Por Eso Entre Cielo y Tierra Siempre Serás El Mejor Y Cantando Con El Alma Imparable Se Volvió Y DIOS Lo Llamo Pa El Cielo Y Sin Límites Partió, Martincito y paula elena recuerdan a su papá que le dejó su legado y pasión para cantar. Una Fiesta Emotiva En El Cielo Se Formó Con El Gran Martin Maestre Quien Tocaba El Acordeon, Papa Rafa Emocionado Un Abrazo Le Brindó, Moises y Diomedes Diaz Ay Lloraron De Emoción CORO Martin Siempre Fuiste Grande & Noble De