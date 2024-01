Hijo de Valerie Domínguez le hizo una tierna petición en su cumpleaños: "¿Me regalas una hermanita?"

La modelo y actriz Valerie Domínguez celebró su cumpleaños número 43 rodeada de sus seres queridos y compartió en redes sociales algunos detalles. El que más llamó la atención de sus seguidores fue el pedido de su hijo Thiago.



Valerie Domínguez y su pareja, Juan David Echeverry, se convirtieron en padres de Thiago en 2021 y, a pesar de los rumores y las preguntas de sus seguidores sobre el tema, no han tenido más hijos. La situación podría cambiar si deciden cumplir el deseo del menor de edad.

En medio de la fiesta de cumpleaños, a la modelo se le ve cargando a una bebé. En ese momento Thiago se acerca a ella y le pregunta: "Mami, ¿me regalas una hermanita?".

La tierna petición del niño dejó sin palabras a Valerie Domínguez, quien solo reaccionó con risas. Pero el deseo de Thiago no terminó ahí, el niño de dos años le explicó a su mamá que quiere una hermana, pero que sea "una hermanita mayor".



"¿Cómo hago yo una hermanita mayor?", le pregunta Valerie Domínguez a la persona que está grabando el video, pero parece que Thiago ha reflexionado mucho sobre su petición, pues rápidamente le da la solución a la modelo.

"Me la compras, la pagas y me la traes", concluyó Thiago resolviendo las dudas de su mamá. Nuevamente las palabras del niño de dos años sorprendieron a la barranquillera que no supo cómo responder.

La situación, compartida en las redes sociales de Valerie Domínguez, provocó diversas reacciones de sus seguidores, la mayoría de ellas positivas.

"Los hermanos son maravillosos, no descartes la idea de otro hijo, si pueden y quieren claro", "Me la compras, y la pagas y me la traes, me muero", "Me encantan esos vídeos con ese bebé bello", se lee en varias de las reacciones.