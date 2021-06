Hijos de Jorge Oñate hablan sobre la ausencia de su padre: “me estoy estrellando con la realidad”

A cuatro meses del fallecimiento, los hijos de Jorge Oñate hablaron sobre la ausencia y legado de su padre, dejando claro que no ha sido nada fácil para ellos, pero que siguen adelante con el objetivo de mantener en alto el apellido Oñate y su herencia musical.

En contexto: 'El padrote', la última canción que Jorge Oñate había elegido para su nuevo disco

“Han sido meses muy difíciles, de angustia, de agonía, de encuentros, de choques sentimentales, porque he tenido noches que no he podido ni dormir. Entenderán ese dolor tan profundo”, manifestó Jorge Luis Oñate, en entrevista con el programa La Red del Canal Caracol.

A propósito, en este Día del Padre, los hijos de Jorge Oñate recordaron a su papá, que partió a los 71 años a causa del COVID.

“Hemos tenido que adaptarnos a la ausencia de una persona que jamás pensamos que fuese a faltar. Por lo menos en mi caso en específico yo siempre pensé que mi papá iba a ser para toda la vida y me estoy estrellando con la realidad de que pues eterno no es nadie”, expresó Jorge Antonio Oñate.

José Jorge Oñate coincide con su hermano en lo complejo que ha sido asimilar la ausencia del padre y artista en sus vidas.

Publicidad

“No ha sido fácil asimilar este momento de la muerte de nuestro querido padre Jorge Oñate, un hombre muy grande, querido por el pueblo colombiano, pero que lamentablemente esos son los designios de Dios y hay que aceptarlos y afrontarlos con mucha prudencia”, manifestó José.

Legado

En lo que coinciden los hijos de Jorge Oñate es continuar viviendo bajo las enseñanzas de su padre tanto en lo personal como en lo artístico.

“El consejo que siempre me dio fue que aprendiera a tocar algún instrumento, que me metiera en Bellas Artes. Él me decía que ya la música no era como cuando él salió, sino que ya tocaba educarse”, recordó su hijo Jorge Antonio.

“Respeto, respeto ante el público que no tomara en tarima y llegara temprano. Esos consejos, ante todo la disciplina”, señaló José Jorge.

Por su parte, Jorge Antonio también compartió cuál era la visión de su papá sobre la música vallenata, visión para seguir aplicando en su carrera musical.

Publicidad

“La música vallenata tiene unos patrones rítmicos que tienen que respetarse, que no tienen nada que ver con el reguetón, que no tienen nada que ver con otros géneros. Sobre todo algo que le aprendí a mi papá es que el artista es de la gente, el artista es del pueblo”, subrayó.

Vea la entrevista completa a los hijos de Jorge Oñate