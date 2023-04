Hijos de Shakira le habrían hecho a Piqué una advertencia sobre Clara Chía

Una ruptura sentimental no es nada fácil. Que lo digan Shakira y Gerard Piqué, pareja que luego de más de 10 años de relación y dos hijos en común se dijo adiós definitivamente el año pasado.

En el medio de la noticia no solo están los hijos de ambos, Milan y Sasha, sino una tercera persona. Se trata de Clara Chía Martí, la nueva novia del exfutbolista.

Cuándo inició la pareja la relación no es del todo claro, pero a Piqué se le ha acusado de engañar a Shakira con Clara Chía. No en vano la cantante colombiana también la ha mencionado a ella en canciones como la ‘Music Sessions #53’, junto al productor y compositor argentino Bizarrap.

Advertencia de hijos de Piqué

Precisamente, uno de los temas que más causa intriga es la relación que tendrían los hijos de Shakira con la novia actual de su papá. En un principio se dijo que para ellos se trataba de una amiga.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin, durante el programa Shirley Radio, aseguró que los hijos de la pareja se le plantaron a su padre.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’”, aseguró el reportero.

Asimismo, según el paparazzi, los niños le habrían dicho a Piqué: “Nosotros no queremos ver a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros”.

Regaño en la Kings League

Y es que a toda la situación se suma que durante la final de la Kings League, Gerard Piqué quedó captado en video regañando a sus hijos.

Entre las imágenes que circularon en redes sociales se vio a Piqué saltando emocionado, mientras los niños permanecían sentados, aparentemente aburridos.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los internautas fue cuando el exdefensa parecía molesto con los pequeños, especialmente con Milan. Incluso, parecía estar manoteando. El episodio lo volvió blanco de críticas.

