Hijos de Shakira protagonizan tierno momento con su madre en los Premios Juventud

El 2023 parece compensarle a Shakira todo lo mal que la pasó el año pasado por la separación del futbolista Gerard Piqué. Su ruptura inspiró éxitos que hoy la tienen en la cima y le han merecido grandes reconocimientos.

En los Premios Juventud, celebrados la noche del jueves en Puerto Rico, la cantante colombiana obtuvo ocho galardones y también recibió un homenaje como Agente de Cambio por la labor de su fundación Pies Descalzos.

Por supuesto, Shakira asistió acompañada de sus hijos a la ceremonia, quienes fueron protagonistas de la noche.

“Hoy, que están aquí Milan y Sasha acompañándome y para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella de pop femenina, no hay que tener una fundación, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, expresó.

Publicidad

En redes sociales, se hicieron virales las imágenes de los niños visiblemente orgullosos por los logros de su mamá. La abrazaron, besaron, ayudaron a sostener los premios conmoviendo a los fans.

“Este momento llegó a mi corazón tan profundo que si se pudiera me lo tatuaría. El amor verdadero de @shakira son sus hijos Milan y Sasha”, comentó una seguidora de la cantante.

Este momento llego a mi corazón tan profundo que si se pudiera me lo tatuaría!!!

El amor verdadero de @shakira son sus hijos Milan y Sasha 👩‍👦‍👦💞💞 pic.twitter.com/0n7LmE9GUj — Monica 💫 (@moviriv) July 21, 2023

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha posan con los ochos galardones de su mamá y el premio “Agente de Cambio” en los Premios Juventud. pic.twitter.com/yZpfOT6uTP — Fader Shak (@faderg2_) July 21, 2023

Publicidad



También se hizo tendencia rápidamente un gesto de Sasha, quien le tenía la mano a su mamá y en un momento le dio un beso.

“Ese beso de Sasha en la mano de su madre, Shakira tiene todo el apoyo que necesita”, escribió otra fan.

Ese beso de Sasha en la mano de su madre, #Shakira tiene todo el apoyo que necesita!! pic.twitter.com/CeETbHZDjy — И α ιιι я α (@naira_naii) July 21, 2023

Durante su discurso, la artista también reconoció y agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores durante más de 30 años de carrera.

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. De verdad que cuando tuve dudas de mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad, celebran conmigo y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y sí se puede una mejor persona”, manifestó.

Publicidad

Durante la gala de este certamen de la cadena Univision, Shakira, quien acudió con sus hijos Milan y Sasha, obtuvo los premios a Mejor Canción Pop/Urbano (por 'Shakira: BZRP Music Sessions #53'), Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex ('TQG'), Girl Power ('TQG'), Mejor Urban Track ('TQG'), Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.