Hijos de Shakira y Piqué ya conocen a la “amiga especial” del futbolista del Barcelona

Mientras avanza el proceso de separación entre Shakira y Piqué , el podcast español las ‘Mamarazzis’, del medio de comunicación El Periódico , reveló que los hijos de la cantante y el futbolista ya conocen a la “amiga especial” de este último.

Laura Fa, una de las ‘mamarazzis’, indicó que Gerard Piqué llegó en la mañana del pasado sábado, 2 de julio de 2022, al aeropuerto del Prat, procedente de Dubái y en compañía de una joven rubia.

Entretanto, la otra ‘mamarazzi’, Lorena Vázquez, señaló que Pique se fue con sus hijos al Balloon World Cup, en la Fira de Barcelona - Gran Via, el domingo y allí estaba la “amiga especial”, quien se encontraba vestida de negro.

"Me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué... me imaginó que como una compañera de trabajo más", señaló Lorena Vázquez.

Según las 'Mamarazzis', la joven trabaja en la empresa del futbolista del Barcelona y ambos tratan de mantener distancia en el entorno laboral.

Vea el podcast de las 'Mamarazzis' aquí:

