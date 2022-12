¡Hilary Swank en Cali! La ganadora del Oscar se la gozó en la Sucursal del Cielo

Para Jaime Henao, socio de Punto Baré Salsa Club, el aguinaldo de navidad se le adelantó con la visita de una de las más aclamadas actrices de Hollywood: Hilary Swank. La dos veces ganadora del Oscar estuvo el pasado miércoles en la capital del Valle, donde asistió a una cena familiar con su novio y luego disfrutó de una buena rumba con toque caleño.

"Me llamó una persona de Bogotá y me pidió una reserva, me habló de una celebridad, pero al principio no me dijo el nombre, luego dijo que se trataba de Hilary Swank. Me pidieron mucha reserva porque venía en plan familiar y que si veía cámaras o algo de pronto se iba", señaló Henao.

El hombre expresó que quien hizo la llamada fue uno de los mejores amigos de Rubén Torres, pareja de la artista, quien es de Cali. Contó además que Swank llegó hacia las 11:10 p.m., se bajó de un carro, fue llevada directamente a la mesa reservada, donde ya se encontraban 6 personas, y ahí disfrutó de Punto Baré Bing Band, grupo conformado por 20 músicos dirigidos por Jaime.

"Le tocamos mucha música colombiana, levantaba las manos, lo disfrutó. Al final nos tomamos la foto y le dije que era un honor tenerla ahí, me dijo que nuestro trabajo era un gran trabajo. Me agarró la mano fuerte, como a los pareceros, se me acercó al oído y me dijo ¡Increíble! Le gustó mucho", manifestó el socio del bar.

@PuntoBaré One of the best nights I've had in a long time....I LOVE live music and these musicians (ElColectivo) did not disappoint! They were beyond talented #SoInspired #Cali Un vídeo publicado por Hilary Swank (@hilaryswank) el11 de Dic de 2015 a la(s) 12:39 PST

Otra de las personas que pudo registrar el encuentro con la talentosa actriz fue Harlinson Lozano, saxofonista de la Bing Band de Punto Baré, quien dijo que inicialmente la vio a la entrada del establecimiento, la reconoció pero no estaba seguro que fuera ella.

"Ya en el escenario sabía que Hilary Swank y estaba muy pendiente de lo que pasaba. Hice unos solos, la tenía enfrente y ella me hizo un gesto de que le había gustado, yo me le acerqué y le pedí una foto", expresó el músico.

Lozano afirmó que la estadounidense gozó del latin jazz y de algunos arreglos de música colombiana, disfrutó al ritmo de temas como La Piragua y La Pollera. Además, dijo que pudieron hablar por casi 10 minutos.

"Hizo varios videos y aplaudía mientras tocábamos las cumbias. Se le veía muy feliz y a su novio también, muy sencillos. Me dijo que estaba muy contenta de estar allí, que le había movido el sentimiento, que le encantaba y que no sabía de un sitio así, que estaba impresionada", indicó el saxofonista.

Raffaello Eduu, vocalista de la banda caleña Cirkus Funk, pasaba casualmente por el bar cuando se percató de la grata visita de protagonista de 'Million dollar baby' y 'P.S. I Love You', encuentro que también plasmó en una foto y compartió en redes sociales. "Es muy amable y risueña", puntualizó.

Punto Baré Salsa Club, el cual acaba de cumplir dos años de existencia, está ubicado en la calle 5 con carrera 13, en el centro de Cali. El establecimiento es visitado por caleños y turistas de diferentes partes del mundo, sin embargo, la presencia de Hilary Swank será inolvidable.