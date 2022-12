Himno del Mundial no convence a los brasileños

Definitivamente la canción oficial del Mundial tiene ritmo, aunque algunos creen que tiene el tono equivocado.

Desde que se dio a conocer "We Are One (Ole Ola)" , hordas de aficionados en Brasil han criticado el tema oficial de Brasil 2014. Muchos expresan su disgusto en Twitter con el hashtag #VoltaWakaWaka en un llamado a que regrese la exitosa canción que la colombiana Shakira sacó en 2010 para el torneo que se disputó en Sudáfrica.

Aunque la brasileña Claudia Leitte también canta en el nuevo tema, los críticos no entienden por qué el rapero cubano-estadounidense Pitbull y la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López fueron elegidos para participar en la canción, cuando hay tantos grandes músicos en la tierra de la Bossa Nova.

También se quejan de que la canción es prácticamente en inglés y español, dejando apenas unos segundos al final para que Leitte cante en su natal portugués.

"Lo que no me gusta de la canción es que es un tema pop genérico, pobre y soso", dijo Gaia Passarelli, una periodista brasileña especialista en música y exconductora de MTV Brasil. "Es una pena considerando la rica tradición musical de Brasil, que es admirada en todo el mundo".

"Al final, perdemos la oportunidad de hacer algo rico y genial. Extraño a Shakira", agregó.

Vea aquí el video de Shakira para el Mundial

El secretario general de la FIFA Jerome Valcke resaltó la participación de Leitte cuando la canción se conoció a comienzos de año. "En tantas visitas que hecho al país he escuchado mucho de la gran tradición musical brasileña y me da enorme placer ver a una artista brasileña en el corazón de esta canción", dijo el directivo luego de que el tema fuera presentado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El video de la canción presenta imágenes icónicas de Brasil, como la estatua del Cristo Redentor y estrellas del fútbol brasileño, pero los críticos opinan también que refuerza varios estereotipos, como los de niños descalzos y semidesnudos corriendo y a mujeres bailando samba.