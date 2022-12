“Hitchcock era sexual y perverso”: actriz estadounidense reveló agresiones

La actriz estadounidense Tippi Hedren alegó en una nueva autobiografía que Alfred Hitchcock la agredió sexualmente y la intimidó mientras trabajaban juntos en la década de 1960, según reportes de prensa.

Hedren acusó al director de acoso sexual en numerosas ocasiones anteriores, en particular en entrevistas en la versión 2012 de la película de HBO "The Girl", que relata la supuesta obsesión del cineasta con ella.

Pero en "Tippi: A Memoir, publicada este martes es la primera vez que ella misma habla sobre lo sucedido con el director.

Hedren, arrancada de la oscuridad por Hitchcock en su obra de 1963 "The Birds", alega que el cineasta se obsesionó con ella poco después de la firma de un contrato de cinco años.

El director procuró que otros miembros del elenco se alejasen de ella, escribió la actriz, según consignan el New York Post y el Daily Mail, que accedieron a la memoria.

Según sostiene Hedren, Hitchcock una vez se abalanzó sobre ella y trató de besarla en la parte posterior de su limusina, indica el informe de prensa.

En otro incidente, un día el director la acorraló y le pidió que lo tocara. Cada vez que la encontraba sola, "hallaba alguna manera de expresar su obsesión conmigo, como si yo debía corresponderle de alguna forma", señala.

Hedren, cuya hija es la actriz Melanie Griffith, también afirma que Hitchcock solía utilizar a su chófer para acecharla, indicó el Daily Mail.

Hitchcock y Hedren trabajaron juntos en "Marnie", una película basada en la historia de una cleptómana con problemas mentales y sexuales.

Hedren dijo ser consciente de que existía una creencia generalizada de que la escena en que un hombre obliga a su "novia frígida, inalcanzable" a mantener relaciones sexuales con él era una fantasía personal de Hitchcock sobre ella.

El cineasta británico, que falleció en 1980, expresó su amor por la actriz pero fue aumentando en agresividad a medida que ella le marcaba distancia, según adelantan los diarios.

"Nunca brindé detalles sobre esto, y no lo haré nunca. Simplemente diré que de repente me agarró y puso sus manos sobre mí", indicó.

"Era sexual, era perverso, y era feo", afirmó, y agregó que no comentó nada acerca de estos incidentes en el momento porque "el acoso sexual y el acoso en general eran términos que no existían", informó el Post.

Hitchcock pasó frustrado los años siguientes por la resistencia de la actriz y supuestamente le advirtió que iba a arruinar su carrera.