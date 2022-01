Hollywood llora la muerte de Betty White, un "tesoro nacional" de las risas

Fueron varios personajes del medio quienes le rindieron tributo a Betty White, la legendaria actriz de ‘The Golden Girls’ (1985-1992), que falleció el 31 de diciembre de 2021, a pocos días de celebrar un siglo de vida.

"Betty White trajo una sonrisa a varias generaciones de estadounidenses. Ella es un ícono cultural que extrañaremos profundamente", manifestó el presidente Joe Biden.

"Qué vida tan excepcional. Estoy agradecida por cada segundo que pude pasar con Betty White", escribió en Twitter Ellen DeGeneres.

George Takei definió a Betty White como un "tesoro nacional".

"BETTY WHITE ES UN VERDADERO ICONO", exclamó Cher.

También compartió su tristeza en las redes sociales Reese Witherspoon: "Me encantó ver a sus personajes, que trajeron mucha alegría. Gracias, Betty, por hacernos reír a todos".

"El mundo parece diferente ahora. Ella fue genial en desafiar las expectativas", apuntó Ryan Reynolds.

Por su parte, Steve Martin detalló una anécdota de Betty White cuando él todavía trataba de abrirse camino en el mundo del espectáculo.

"En 1974 yo era un telonero desconocido de Linda Ronstadt en la sala The Troubadour de Los Ángeles. Al atravesar el lobby antes del show vi a Betty White y a su esposo Allen Ludden esperando en la fila", recordó.

"Me encantaba Betty White así que fui ahí y les dije: 'Estoy muy honrado de conocerles a los dos. ¿No es Linda fantástica?' Ella me dijo: 'Hemos venido a verte a ti porque hemos oído que eres divertido'. Me dejó eufórico", añadió.

Viola Davis aseguro que creía que Betty White viviría "para siempre" y defendió que su huella en el mundo del espectáculo "inspirará a generaciones".

"Descansa en una paz gloriosa. Te has ganado tus alas", afirmó.

"Me encantaba su ingenio cómico y su adorable encanto. Definitivamente fue un amor para el planeta y un regalo para el mundo del entretenimiento", afirmó William Shatner.

"Dios bendiga a Betty White. Como diría mi madre, 'fuimos muy afortunados de tenerla'", indicó Conan O'Brien.

Como muchos otros, Debra Messing recordó que creció viendo a Betty White en la televisión.

"Era juguetona, cariñosa e inteligente. Todos sabíamos que este día llegaría, pero eso no quita el sentimiento de pérdida. Sin duda era un tesoro nacional", escribió.

Finalmente, Ava DuVernay resumió en cifras un legado inabarcable: "99 años aquí y deja millones de risas atrás. Es bastante fantástico".