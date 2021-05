Hombre 'atrapado' en un reality show chino finalmente logró ser eliminado

La terrible experiencia de un hombre ruso ‘atrapado’ en un reality show de una boy band china llegó a su final después de casi tres meses.

Vladislav Ivanov, un joven de 27 años de Vladivostok, fue expulsado del Produce Camp 2021.

Ivanov, que habla mandarín con fluidez, se unió originalmente al programa como profesor de chino, pero dijo que fue invitado a inscribirse como concursante después de que los directores notaron su buena apariencia.

"Me preguntaron si me gustaría probar una nueva vida", dijo Ivanov durante el espectáculo.

Pareció arrepentirse de su decisión casi de inmediato, pero no pudo irse sin exponerse a una millonaria sanción.

Así que mostró su evidente falta de entusiasmo en las canciones, rapeos y bailes a medias junto a los otros concursantes más ansiosos.

Publicidad

Actuando bajo el nombre artístico de Lelush, instó al público a que lo sacara, diciendo que no quería estar entre los 11 ganadores del espectáculo, que están obligados por contrato a formar una banda de chicos.

"No me amen, no obtendrán resultados", comentó en un episodio.

Pero los espectadores quedaron encantados con su personalidad y lo mantuvieron en la competencia durante casi tres meses.

Los programas de entrenamiento de ídolos, un género de televisión originario de Corea que somete a cientos de aspirantes a jóvenes artistas a rigurosos campos de entrenamiento y votaciones de la audiencia, se han vuelto enormemente populares en China.

En este, los concursantes fueron llevados a una isla tropical en la provincia china de Hainan y les confiscaron los teléfonos durante la mayor parte de la temporada.

Cualquiera que quisiera romper su contrato e irse a mitad de la temporada, que comenzó a mediados de febrero, tenía que pagar una millonaria multa.

Publicidad

Si bien los críticos han cuestionado la transparencia de la votación en los programas de ídolos, Ivanov parece haber tocado una fibra genuina como un antihéroe para el público chino.

Los fanáticos, algunos serios y otros irónicos, lo apodaron "el esclavo asalariado más miserable" y lo celebraron como un ícono de la cultura Sang, un concepto popular entre los millennials chinos que se refiere a una actitud derrotista hacia la vida cotidiana.

"No dejes que se rinda", comentó un espectador en un video en el que Ivanov lucía abatido interpretando un rap ruso.

"¡Hermanas, voten por él! ¡Déjenlo 996!", escribió otro fan, usando la jerga china para el agotador horario de trabajo que aflige a muchos empleados jóvenes, especialmente en las nuevas empresas digitales.

El ansiado día para esta estrella sin brillo llegó por fin al no obtener los suficientes votos para unirse a la banda de chicos.

"Finalmente salgo de este trabajo", dijo un aliviado Ivanov en su cuenta de Weibo.