Hombre salió corriendo luego de que su pareja se arrodillara aparentemente para pedirle matrimonio

Turistas que visitaban el Coliseo Romano captaron el momento en el que una mujer se arrodilló frente a su pareja para aparentemente pedirle matrimonio y el hombre termina huyendo.

El hombre, evidentemente incómodo, le pidió a la mujer que se levantará y posteriormente salió a correr, esquivando tanto al público como al futuro compromiso.

Aunque al inicio del video se oye que los transeúntes estaban felices de presenciar un lindo momento, quedaron bastante decepcionados y conmocionados al ver que el sujeto huyó del lugar, mientras su pareja quedó hecha un mar de lágrimas. Afortunadamente, algunas mujeres se acercaron para consolarla.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @gabrielagrajall y que hasta la noche de este sábado, 24 de septiembre de 2022, ya había superado las 6,6 millones de reproducciones, generó múltiples reacciones.

"En el momento no dejas a la persona, no la humillas. Si no te interesa, después aclaras la situación", comentó una persona en la publicación.

"Al final de todo le hizo un favor al salir corriendo" y "de por sí está difícil que una mujer te proponga matrimonio y salen con esas" fueron otras de las expresiones de los internautas.

Por ahora, se desconoce si ese fue el fin definitivo para la pareja.