“Hoy cumplí un sueño más”: Maluma, invitado especial de Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu

Además, el capitán del Real Madrid le dio un regalo que cualquier aficionado del fútbol quisiera.

El próximo martes, Maluma comenzará su gira europea con un concierto en Palencia, España. No obstante, han existido iniciativas que buscan suspender los shows del paisa debido a sus letras supuestamente machistas. El artista ha hecho caso omiso a los señalamientos y ha decidido llegar a la península española con antelación para poder ir a uno del partido del Real Madrid.

El pasado sábado, el reguetonero estuvo presente en la goleada del club merengue en contra del Leganés 4-1. Aunque no lo hizo como cualquier mortal, Maluma fue invitado especial de Sergio Ramos. Este privilegio de pocos, le permitió ver el encuentro desde uno de los palcos del Santiago Bernabéu.

Además, el paisa estuvo en zonas del estadio que no están dispuestas para el acceso de los aficionados. Allí tuvo un fervoroso encuentro con el capitán madridista y de la selección española.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó algunas imágenes en las que se ve abrazado con Sergio Ramos. Además, muestra que el central del Real Madrid le regaló la camiseta que uso en el encuentro, no sin antes, escribir en ella un mensaje y estamparle una gran firma.

La publicación, que ya tiene más de un millón de me gusta, fue acompañada de un breve mensaje de agradecimiento: “Hoy cumplí un sueño más. Visité el Bernabéu de la mano de un grande. Gracias Sergio Ramos”.

El español también publicó una foto con Maluma en la que le expresó su cariño. “Gracias por acompañarme ayer, brother. Esta es tu casa”, escribió Ramos en su perfil de Instagram.

Además del curioso encuentro, los fanáticos del ‘Pretty Boy’ se han sorprendido por su vestimenta. El artista estaba usando una chaqueta con interior de lana y unas botas texanas, una vestimenta no muy cómoda para el fuerte verano que está azotando España en estos momentos.