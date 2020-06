“Hoy es un día para festejar”: así celebraron el regreso de Daniella Álvarez a su casa

View this post on Instagram

Hoy es el día más feliz de lo que va del año! Por fin estamos en casa, gracias a Dios por tener a mi hermana saludable y fuerte, por darnos fortaleza a nosotros y tenernos listos para lo que se venga!🙏🏻 Muchas gracias a la clínica @fcardioinfantil y a todo su equipo médico... la habitación 502 y la cama 14 de UCI quedarán en nuestros recuerdos! Hoy es un día para festejar!🎉