Hugh Jackman reveló en Instagram que padece un carcinoma en la nariz

"Deb (su mujer) me dijo que tenía que mirarme esa marca en mi nariz. ¡Chico, tenía razón! Tengo un carcinoma de células basales. Por favor, no sean tan tontos como yo. Háganse revisiones. ¡¡¡ Y usen crema solar !!!", ha escrito el nominado al Óscar por "Les Misérables" como pie de una foto en la que se le ve con la nariz tapada con varias tiritas.

Hugh Jackman ha recibido recientemente el premio Donostia en el Festival de San Sebastián y ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por su papel en "Prisoners", del canadiense Denis Villenueve, por el que algunos vuelven a apostar como candidato al premio de la Academia de Hollywood.

Nacido en Sydney hace 45 años, Hugh Jackman saltó a la fama gracias al papel de Lobezno en "X Men", de Bryan Singer, personaje que acabó teniendo su propia serie de películas, y tiene uno de los matrimonios más estables de Hollywood con Deborah-Lee Furness, con la que se casó en 1996 y con la que ha adoptado dos hijos.

Además de héroe de acción en otros títulos de éxito como "Swordfish" y haber sido elegido en 2008 como "el hombre vivo más sexy del mundo" por la revista People, Jackman también se ha ganado el respeto de la industria.

Consiguió su primera nominación al Globo de Oro por "Kate & Leopold", premio que ganó con "Les Misérables", en la que explotó unas habilidades vocales que había utilizado en los escenarios de Broadway en musicales como "The Boy from Oz" y como presentador de los premios Tony y Óscar.

Nueva York (EE.UU.)