Humorista Alexandra Restrepo habla de su batalla con la depresión: “No es algo que uno controle”

En una entrevista con La Red, la actriz y humorista Alexandra Restrepo confesó lo difícil que ha sido para ella luchar con la depresión crónica, una trastorno mental que le fue diagnosticado hace aproximadamente tres años y sobre el cual asegura que no hubo un detonante concreto.



Le puede interesar: Aparece mujer de Medellín que no pagaba en restaurantes y taxis con esta insólita excusa

La actriz, que ha destacado con su participación en Sábados Felices por hacer reír a la gente, aseguró que en un punto de su vida tuvo que enfrentarse a muchas pérdidas en un corto período de tiempo, sumado situaciones complejas que contribuyeron a afectar progresivamente su salud mental.

Para Alexandra Restrepo, vivir con esta enfermedad implica tener pensamientos negativos de los cuales no tiene ningún tipo de control. Dice que hasta llega a creer que todo estaría mejor si ella no existiera: “Uno no piensa, no da angustia de pensar eso”. Asimismo, señala que no tiene idea de por qué se puede estar sintiendo así.

Según relata la humorista, las personas a su alrededor suelen decirle que se anime, que no piense bobadas, que es una mujer que ha sido bendecida con un buen esposo y una hija y, aunque agradece que es verdad, afirma que no se trata de eso. “La gente cree que es drama, pero no se alcanza a imaginar lo que se siente. Es el descontrol de las emociones”.

Alexandra Restrepo recalca que muchas personas que padecen depresión crónica pueden llegar a quitarse la vida sin ser realmente conscientes de lo que están haciendo, porque cuando se padece esta enfermedad mental, a veces no se razona ni se piensa en las consecuencias.

Publicidad

Actualmente, la actriz se encuentra medicada y realiza diferente tipo de actividades que le ayuden a sentirse mejor, como meditar o practicar yoga. Y aunque la enfermedad representa un reto en su cotidianidad al cual debe enfrentarse día a día, “como dicen por ahí, la función debe continuar”.

Finalmente, apunta que en sus peores momentos de crisis lo único que necesita es un abrazo y estar en silencio.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Publicidad

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: