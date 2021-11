Ibai Llanos, el streamer español amigo de Messi, probó el aguardiente y le fue mal: “Me muero”

El popular streamer español Ibai Llanos compartió con sus seguidores que bebió por primera vez aguardiente y tequila, pero que su experiencia fue amarga.

Todo ocurrió durante una fiesta con otros influenciadores, entre ellos el colombiano Juan Sebastían Guarnizo, quien reside en México.

“Juan decía ‘amigo, esto hazlo por mí, esto es típico de Colombia’. Me tomé un aguardiente, madre de Dios y de mi vida; dije ‘me estoy muriendo, de verdad’. Luego te vas tomando unos dos, tres, cuatro. Madre de Dios”, aseguró.

Ibai Llanos habló de esto con sus seguidores durante una transmisión en vivo.

Publicidad

“El tequila y el aguardiente no quiero volverlos a probar en mi vida. A los mexicanos no los comprendo… ellos se toman cinco chupitos de tequila y no sienten nada, yo no puedo más”, concluyó.