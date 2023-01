Ibai también reaccionó a la canción de Shakira y Bizarrap: “Que descanse en paz Gerard Piqué”

El streamer español Ibai fue uno de los personajes que reaccionó primero a la canción de Shakira y Bizarrap . El creador de contenido, que tiene una cercana relación con Gerard Piqué , se quedó con la boca abierta tras escuchar los contundentes versos que soltó la barranquillera.

“Que descanse en paz Gerard Piqué. Yo no me esperaba que estuviera tan hardcore. Es toda la canción a full. Estoy flipando. Objetivamente, está guapa”, comentó Ibai en medio de una transmisión en Twitch.

Además, recalcó que la canción “no es comercial”, pues “esto es darle a una persona golpes”.

Al finalizar la reacción, Ibai manifestó que no sale del asombro: “Estoy impactado, yo no me lo esperaba así. Es un temazo en verdad”.

A la videorreacción de Ibai se sumó también la de Auron , uno de sus colegas en el mundo del streaming.

“Es un temardo. Hay gente que no le gusta, pero es que hay gente que, si no ve a alguien con tatuajes en la ceja y no dicen ‘cocaína’ 7 veces, no les gusta. Ahí es dónde está la magia de los gustos musicales. A mí me pones un pop y yo lo disfruto como un niño pequeño”, resaltó Auron.

Y es que el mundo entero sigue hablando de la canción de Shakira y Bizarrap, que no deja de romper récords.

Pop Base, un portal que se dedica a las noticias, datos curiosos y estadísticas de la música, resaltó que “la sesión Shakira y Bizarrap rompe el récord del debut más grande de cualquier canción latina en la historia de YouTube con 50 millones de visitas en 24 horas”.