Impresionante: ken humano llegó a mil cirugías tras operarse esta parte del cuerpo

A un impresionante récord ha llegado Justin Jedlica, conocido como el ken humano. El hombre llegó a mil cirugías tras operarse una parte del cuerpo que no había tocado antes: sus piernas.

El estadounidense de 40 años es reconocido por las modificaciones estéticas que comenzó a practicarse desde los 18, con las que poco a poco ha adoptado esa apariencia de muñeco ken.

Su más reciente intervención consistió en ponerse implantes para engrosar sus muslos y pantorrillas.

Según Jedlica, se trata de una cirugía pionera en el aumento completo de las piernas, la cual fue realizada por el reconocido médico Barry Eppley, quien dio detalles de la intervención en el programa Hooked on the look.

El procedimiento consistió en insertar ocho implantes, cuatro en cada miembro inferior.

De acuerdo con Eppley, el estadounidense con este procedimiento ya tiene 23 implantes en todo su cuerpo.

Obsesionado con perfeccionar su apariencia, Jedlica se ha operado los pómulos, la nariz, los labios, el mentón, pectorales, brazos y el abdomen, en varias ocasiones.

En estos procedimientos ha gastado 985 mil dólares, más de 3 mil millones de pesos.