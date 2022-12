Improvisar no es un problema para estos actores del teatro de Acción Impro

La improvisación es el principal elemento de una compañía teatral paisa que está cumpliendo 15 años. Se trata de Acción Impro, un grupo de jóvenes que cada que sale al escenario sorprende al no utilizar ningún tipo de libreto.

Simplemente piensan, reaccionan e imaginan un hilo conductor una vez se abre el telón. Por eso, después de cinco lustros de carrera es necesario celebrar y esta vez será con el cuarto Festival Internacional de Teatro Improvisado: Improlombia.

El evento que inicia este lunes y va hasta el 10 de octubre en el teatro de Acción Impro, ubicado a una cuadra del parque de El Poblado, contará con la presencia de grupos profesionales de improvisación de países como México, España, Argentina y Brasil.

Aunque no hay una historia clara que se conozca previo a las presentaciones de los grupos de improvisación, sí hay una serie de obras que tienen preparada una temática y para el caso de Acción Impro, los espectadores podrán ver títulos como “Subsolo”, “Equis ha muerto” o “Corten”.

Como uno de los eventos más importantes en este festival, el Match Súper Escena, servirá para saber cuál es la compañía internacional que mejor improvisa, según la elección del público.

Adicional a la programación artística, Improlombia también tendrá una serie de talleres formativos en esta diferente forma de hacer teatro, cada taller estará a cargo de uno de los países invitados al festival:

“Atrévete a Improvisar”, será dirigido por la compañía de España; “Espontaneidad vs. Ingenio y el ritmo en la comedia”, lo dictará Argentina; “Dramaturgia de la relación”, será dictado por Brasil; México dictará el taller de “Narrativa lúcida: signos y símbolos de la escritura escénica improvisada” y Colombia tendrá a su cargo el taller de “Dramaturgia de la improvisación”.

Las funciones serán a las 7:30 p.m. y 9:30 p.m. desde este lunes y hasta el 3 de octubre y a las 8:00 p.m. del 7 al 10 de octubre.

Los talleres inician este 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, de 3:00 a 6:00p.m.

La inauguración será con la obra “Black &White Club” que recreará un escenario en Ámsterdam y tendrá 17 artistas en escena, este es un adelanto del espectáculo: